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    Главная / Торги / Поставка коммутаторов и ноутбука для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка коммутаторов и ноутбука для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154049Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154049

    Наименование закупки

    Поставка коммутаторов и ноутбука для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 07:39

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-36

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    lobanovkv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коммутаторов и ноутбука для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 20:00 GMT +311.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154049Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутаторов и ноутбука для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    248 522,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 60 календарных дней, оплата на 15 календарный день с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор управляемый IE Simatic Net Scalance X212-2 6х10/100МБИТ/С RJ45, 1х100МБИТ/С 6GK52061BB102AA3 Siemens"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRH 17.3ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i7-9750H 2.6ГГц 16ГБ RAM GeForce GTX 1650-4Gb 1000ГБ+256ГБ HDD+SSD Wi-Fi, Bluetooth DOS 2.78КГ черный 81LL003SRK"

    Кол-во: 1.000

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