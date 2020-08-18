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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 16:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 34949 3-95-59 доб. 211
Факс
Адрес электронной почты
yurist.nugt@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Тамара Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154042Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
24 166,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата выставленного Исполнителем счета осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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