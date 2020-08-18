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    Главная / Торги / Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154042

    Наименование закупки

    Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 16:30

    Документация процедуры

    Договор_оказания_услуг.docx

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34949 3-95-59 доб. 211

    Факс

    Адрес электронной почты

    yurist.nugt@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Тамара Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права использования программ для ЭВМ «ЕГАИС» для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    24 166,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата выставленного Исполнителем счета осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Право на использование программного средства для управления Сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный для ЕГАИС" для ЭВМ 12 месяцев без выдачи защищенного носителя"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Абонентское обслуживание программных продуктов по тарифному плану "Квалифицированный для ЕГАИС" 12 месяцев без выдачи защищенного носителя"

    Кол-во: 10.000

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