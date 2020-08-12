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    Главная / Торги / Поставка установки автоматическая газового пожаротушения

    Поставка установки автоматическая газового пожаротушения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 153961Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    153961

    Наименование закупки

    Поставка установки автоматическая газового пожаротушения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:15

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ТЗР_в_цене_оплата_по_факту_на_ЯЦГД_(14215205_v2).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-56-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    LKuzub@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузуб Леся Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка установки автоматическая газового пожаротушения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 18:00 GMT +312.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 153961Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки автоматическая газового пожаротушения

    Начальная цена

    726 961,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, г. Усть-КутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции. При поставке Продукции в районы Крайнего Севера упаковка должна соответствовать ГОСТ 15846-2002, дата введения 2004-01 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка пожаротушения газового автоматическая АУГПТ Модуль комплект К5-2МП (150-100-12) Эм-ЭПМ на раме с коллектором -1ШТ, двуокись углерода СО2 с зарядкой -360КГ, коллектор К5-2МП -1ШТ, пневмопуск (F202)-5/650 МЭЗ-518.16.000 -1ШТ, сигнализатор давления универсальный СДУ-М -1ШТ, устройство для взведения F0150003 ДЭЗ-00.500 -1ШТ тара-ящик МП для районов Крайнего Севера -6ШТ ТУ 4854-011-49327238-09"

    Кол-во: 1.000

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