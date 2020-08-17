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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 08:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-82-64
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
PalevAV@oren.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Палев Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 14:30 GMT +317.08.2020 14:3017.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 153875Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г
Начальная цена
328 203,86
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. автодороги Оренбург-Самара, центральный склад Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Без предоплаты, без аванса, оплата в течение 60 дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 240.000
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