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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г

    Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 14:3017.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 153875Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    153875

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 08:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3532 38-82-64

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    PalevAV@oren.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Палев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 14:30 GMT +317.08.2020 14:3017.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 153875Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для средств связи Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020г

    Начальная цена

    328 203,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. автодороги Оренбург-Самара, центральный склад Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты, без аванса, оплата в течение 60 дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка RJ45 категория 5е 2 портовая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Коннектор RJ45 8P8C категория 5e под витую пару"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Коннектор телефонный RJ-12 6P6C ООО "НПП СвязьСтройИнжиниринг" ГОСТ Р 53246-2008"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Микрофон выносной Motorola MDPMMN4027 для радиостанции"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Устройство зарядное универсальное Motorola PMLN5196"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор Motorola HNN 9008 Ni-MH 1.5А·Ч 52x120x12ММ 0.204КГ для радиостанции Motorola"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Антенна для радиостанции "Motoroola GP-340" PMAD 4023A"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Антенна локомотивная Polaris АЛ-2 151-156МГц для работы на подвижных объектах с железнодорожными радиостанциями 2.15dBi от -50 до +55°С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Запчасть радиостанции Регулятор громкости 1880619Z06 для радиостанции Motorola GP-340"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Запчасть радиостанции Переключатель каналов для радиостанции Motorola GP-340"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Шнур телефонный витой ля трубки 4Р4С 2М"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В 2ШТ"

    Кол-во: 240.000

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