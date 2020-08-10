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    Главная / Торги / поставка трехходового клапана с электроприводом фирмы Controlli для замены узлов смешивания в фанкойлах для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в соответствии с техническим заданием

    поставка трехходового клапана с электроприводом фирмы Controlli для замены узлов смешивания в фанкойлах для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в соответствии с техническим заданием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 153098Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    153098

    Наименование закупки

    поставка трехходового клапана с электроприводом фирмы Controlli для замены узлов смешивания в фанкойлах для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в соответствии с техническим заданием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 08:31

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 912 993-07-34

    Факс

    Адрес электронной почты

    pushkareva@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пушкарева Ирина Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трехходового клапана с электроприводом фирмы Controlli для замены узлов смешивания в фанкойлах для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в соответствии с техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 153098Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трехходового клапана с электроприводом фирмы Controlli для замены узлов смешивания в фанкойлах для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" в соответствии с техническим заданием

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 календарных дней с момента приемки Продукции ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" без замечаний, стоимость Продукции включает в себя стоимость доставки, доставка силами поставщика до адреса доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Привод термоэлектрический для клапанов серии VX с KVS 4 и 6 Controlli MVX22R 230В 140N IP44"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Клапан смесительно-разделительный трехходовой конусный Controlli VTX13 16БАР KVS 1.6 G1/2"M латунь вода"

    Кол-во: 100.000

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