www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка кофе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 13:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2
Контактный телефон
+7 812 372-75-38
Факс
+7 499 719-32-35
Адрес электронной почты
e.lamba@gazpromexpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ламба Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кофе
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152400Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кофе
Начальная цена
188 181,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, лит. А, ДЦ «Преображенский Двор»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик осуществляет поставку товара по заявкам Покупателя в течение 1 года с даты заключения Договора (ориентировочно с 19.08.2020 по 18.08.2021). Поставщик обязан поставить Покупателю Товар в количестве, обусловленном соответствующей заявкой Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Покупателем Заявки Поставщику. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Покупатель производит оплату Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной/УПД обеими Сторонами по каждой Заявке при наличии оригинала счета у Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром экспо
Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
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