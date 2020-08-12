Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик осуществляет поставку товара по заявкам Покупателя в течение 1 года с даты заключения Договора (ориентировочно с 19.08.2020 по 18.08.2021). Поставщик обязан поставить Покупателю Товар в количестве, обусловленном соответствующей заявкой Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Покупателем Заявки Поставщику. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Покупатель производит оплату Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной/УПД обеими Сторонами по каждой Заявке при наличии оригинала счета у Покупателя.