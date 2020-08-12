Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кофе

    Поставка кофе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152400Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    152400

    Наименование закупки

    Поставка кофе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 13:38

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Юридический адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Контактный телефон

    +7 812 372-75-38

    Факс

    +7 499 719-32-35

    Адрес электронной почты

    e.lamba@gazpromexpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ламба Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кофе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152400Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кофе

    Начальная цена

    188 181,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, лит. А, ДЦ «Преображенский Двор»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик осуществляет поставку товара по заявкам Покупателя в течение 1 года с даты заключения Договора (ориентировочно с 19.08.2020 по 18.08.2021). Поставщик обязан поставить Покупателю Товар в количестве, обусловленном соответствующей заявкой Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Покупателем Заявки Поставщику. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Покупатель производит оплату Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной/УПД обеими Сторонами по каждой Заявке при наличии оригинала счета у Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кофе натуральный молотый Mehmet Efendi Kurukahveci 250Г ГОСТ 11294-2014"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Кофе натуральный растворимый Bushido Original сублимированный 100Г стеклянная банка ГОСТ Р 51881-2002"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Кофе натуральный растворимый Jardin Guatemala Atitlan сублимированный 150Г пакет ГОСТ Р 51881-2002"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 4"

    "Капсулы для кофемашины Nespresso Colombia бленд 10ШТ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 5"

    "Капсулы для кофемашины Nespresso Vivalto Lungo бленд 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Капсулы для кофемашины Nespresso Caramelito бленд 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Капсулы для кофемашины Nespresso Arpeggio бленд 10ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Капсулы для кофемашины Nespresso Vanilio бленд 10ШТ"

    Кол-во: 60.000

    Позвонить