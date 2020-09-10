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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 10:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Почтовый адрес
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Контактный телефон
+7 988 510-05-08
Факс
Адрес электронной почты
levshusl@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Левшунова Светлана Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.09.2020 14:00 GMT +310.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152236Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)
Начальная цена
1 021 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г.Таганрог, ул.Социалистическая 155Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оговариваются в договоре либо в спецификации
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Кол-во: 1.000
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