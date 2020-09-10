Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)

    Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152236Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    152236

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 10:53

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Фильтры.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Юридический адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Почтовый адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Контактный телефон

    +7 988 510-05-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    levshusl@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левшунова Светлана Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2020 14:00 GMT +310.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152236Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), TAE+50М4R2RCD/30 ( CB-17954), TAE+55RC/30 ( СВ-17955)

    Начальная цена

    1 021 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Таганрог, ул.Социалистическая 155Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оговариваются в договоре либо в спецификации

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Адрес местонахождения

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запчастей к воздушным компрессорам производства Cameron: TAE200A/15 ( №СВ-17953), ТАЕ+50М4R2RCD/30 ( CВ-17954), ТАЕ+55RC/30( CВ-17955)"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить