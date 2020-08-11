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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152037Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    152037

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 11:22

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_(проект)_Канцтовары.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Юридический адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-75-74

    Факс

    +7 495 817-75-65

    Адрес электронной почты

    tho@okhrana.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 10:00 GMT +311.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 152037Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    147 330,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, складское помещение ООО ЧОП «Газпром охрана».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка с зажимом Attache пластик 0.7ММ А4 красная 150ЛИСТ с карманом для CD и визиток 33179"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Папка-скоросшиватель Дело № белая картон А4 до 150ЛИСТ 260Г/М²"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Папка адресная "55 лет" бумвинил бордовая 225х310ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Папка адресная "60лет" бумвинил бордовая 225x310ММ 112140"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Папка адресная "50 лет" бумвинил бордовая 225x310ММ 112136"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Пакет почтовый Extrapack из крафт-бумаги С4 229х324ММ стрип 120г/м2 25ШТ/УПАК"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Ножницы офисные Attache 19.5СМ с пластиковыми прорезиненными ручками"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Закладка клейкая Attache 8х45ММ 8 цветов по 20 пластиковая 618408"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Лента клейкая Комус 19ММx33М канцелярская"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Зажим для бумаги 19ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium+ 80Г/М² 171ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Конверт Комус стрип С5 162x229ММ белый 80Г/М2 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Салфетки для оргтехники аромат абрикоса ProMega Office Power 100ШТ в тубе"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Книга бухгалтерская Attache 96ЛИСТ клетка А4 бумага офсетная бумвинил"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Книга бухгалтерская А4 клетка картон, бумвинильный корешок серый офсет скрепки 96ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Лента клейкая Attache 50ММх50М прозрачная 40МКМ упаковочная"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 17"

    "Зажим для бумаги Attache 51ММ 12ШТ пакет"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Зажим для бумаги Attache 15ММ 12ШТ в картонной упаковке"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Диск оптический CD-R TDK 700Mb 52х"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Бумага для копировально-множительной техники Комус Color A4 80Г/М2 100ЛИСТ зеленая интенсив 619973"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Очиститель спрей PRF Label Off для удаления этикеток 220Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Пакет почтовый Amerplast Suominen полиэтилен С6 стрип 70МКМ белый 270046"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 23"

    "Конверт С6 114x162ММ белый 100шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Этикетка самоклеящиеся 210x297ММ белая 100ШТ 1 штука на листе A4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Линейка измерительная металл 30СМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Тетрадь общая 48ЛИСТ картон клетка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля (по образцу) картон/ бумвинил/ бумага офсетная 65Г/М2 книжная ориентация 100ЛИСТ переплет обрезной ГОСТ 4.482-87"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Очиститель пневматический Defender CLN30802 300МЛ баллон со сжатым воздухом"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Краска штемпельная Attache синяя 45МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Зажим для бумаги N712 25ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Разделитель листов Attache А4 картон цветной 297х210ММ 12ЛИСТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Картон мелованный 1126-110,1126-111,1126-112,1126-113 А4 белый 8ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Блок для записей Attache 51x51ММ 75Г/М2 400ЛИСТ цветной кубик"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 34"

    "Карандаш Koh-I-Noor Oriental чернографитный с ластиком"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 35"

    "Стикер с клейким краем Attache 76x76ММ желтый 100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 36"

    "Радиотелефон Panasonic KX-TG2512 серебристый металлик DECT монохромный 320132"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Вкладыш к трудовой книжке 88х125ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 38"

    "Книга учета движения трудовых книжек 48ЛИСТ картон 52277"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Нож канцелярский 9ММ ассорти"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Обложки для переплёта картон-кожа А4 синие 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Блок для записей Attache 90×90×90ММ белый кубик запасной"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 42"

    "Папка файловая Attache А4 20ШТ пластик 0.40ММ синяя 724963"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 43"

    "Набор фломастеров Стамм 1ММ 10ШТ пластиковая упаковка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Скрепки канцелярские гофрированные 50ММ металлические 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 45"

    "Скрепки канцелярские Kores 33ММ металлические никелированные 100ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 46"

    "Папка на кольцах 2-х Attache пластик ассортимент цветов 32ММ 303х216, 250ЛИСТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 47"

    "Файл-вкладыш Attache гладкий 30МКМ А4 бесцветный 100ШТ"

    Кол-во: 50.000

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