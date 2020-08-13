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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 15:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Почтовый адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Контактный телефон
+7 831 271-94-08
Факс
+7 831 271-94-28
Адрес электронной почты
pl3@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трушанина Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 150277Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
164 133,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21 (Сормовский р-н)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после фактической поставки товара с момента подписания товарно-транспортной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НТГХИП"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"
Адрес местонахождения
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Кол-во: 28.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
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