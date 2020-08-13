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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 150277Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    150277

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:47

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Юридический адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Почтовый адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Контактный телефон

    +7 831 271-94-08

    Факс

    +7 831 271-94-28

    Адрес электронной почты

    pl3@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трушанина Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 150277Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    164 133,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21 (Сормовский р-н)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после фактической поставки товара с момента подписания товарно-транспортной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТГХИП"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Адрес местонахождения

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол ученический двухместный МЕТ ученический 6 клен, черный 1200х760х500ММ металл, ЛДСП 997686"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 2"

    "Стул ученический нерегулируемый №6 серый фанера ГК ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф офисный высокий Эко бук 720х355х1830ММ полузакрытый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Тумба офисная подкатная Арго АТ-03 440х450х580ММ бук ДСП ПВХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Доска классная школьная поворотная для мела и маркера 100х150СМ ПО-22Ек"

    Кол-во: 3.000

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