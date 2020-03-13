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    Главная / Торги / поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ

    поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134191Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134191

    Наименование закупки

    поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 14:58

    Документация процедуры

    проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
    Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 903 509-76-71

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    airhome@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134191Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ

    Начальная цена

    948 427,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 144Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
    Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал промежуточный РК в сборе 4310-1802084 КАМАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Крышка подшипника переднего КамАЗ 4310-1802098"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Крышка подшипника заднего КамАЗ 4310-1802105"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Вал привода РК КАМАЗ 4310-1802110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Крышка подшипника РК КамАЗ 4310-1802118"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Муфта блокировки дифференциала КамАЗ 4310-1802148"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Вилка блокировки дифференциала КамАЗ 4310-1802149"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Втулка КамАЗ РК шлицевая 4310-1802167"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шестерня КАМАЗ высшей передачи привода моста заднего 4310-1802180"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фланец раздаточной коробки КАМАЗ задний 4310-1802198"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Картер моста переднего РК КАМАЗ 4310-1802234"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Вал карданный КАМАЗ моста среднего 4310-2205011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Вал карданный промежуточный КПП-РК 43114-2202011-01 КАМАЗ, УРАЛ 419+40ММ ОАО "Белкард""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Влагомаслоотделитель КамАЗ,КрАЗ,МАЗ,ПАЗ 11-3511010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Суппорт КамАЗ-Евро 5320-3502012-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Кулак разжимной задний правый КамАЗ-Евро 5320-3502110-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Кулак разжимной задний левый КамАЗ 5320-3502111"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Кулак разжимной задний левый КамАЗ-Евро 5320-3502111-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Кронштейн крепления энергоаккумулятора КАМАЗ левый 5320-3502121"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Болт М20х340 крепления р/штанги КамАЗ 6460-2919035"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Компрессор тормозной КАМАЗ двухцилиндровый (н/к) 5320-3509015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Труба водяная правая ЯМЗ-238 238-1003290-В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Труба водяная левая ЯМЗ-238 238-1003291-В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Запасная часть автотранспорта . Поддон блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238М2,АК,АМ2 238-1009010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Насос топливный ТННД ЯМЗ-236,-238 236-1106210"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Крестовина карданного вала в сборе КРАЗ 210-2201025"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Маховик КАМАЗ дв.740.31-240 в сборе 7405-1005115-20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Деталь системы питания двигателя . Воздухозаборник КАМАЗ-4308 5308-1109400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Глушитель КАМАЗ основной 5320-1201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Бачок расширительный КАМАЗ 6520-1311010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Запасная часть автотранспорта . Коробка водяная (термостатов) КАМАЗ 740-1303178"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Запасная часть автотранспорта . Крыльчатка вентилятора КАМАЗ 740-1308012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Гидромуфта КАМАЗ привода вентилятора, 740-1318010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Насос водяной Нефаз 740.11-1307010-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Диск сцепления ведомый КамАЗ-53215,54115 142-1601130"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Диск сцепления нажимной-корзина КамАЗ-65111,6520 17-1601090"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Диск сцепления промежуточный КамАЗ-6520 17-1601092"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Запасная часть автотранспорта . Подшипник выжимной КАМАЗ 17-1601180 с муфтой, в сборе"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Шестерня КАМАЗ ведущая вала первичного в сборе 4310-1802034"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Запасная часть автотранспорта . Стакан подшипника КАМАЗ 4310-1802053"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Насос масляный ЯМЗ-236,-238 с/о 236-1011014-В3 ПромС"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Запасная часть автотранспорта . Полумуфта ведомая ЯМЗ-236,238 236-1029286-Б2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Трубка топливная высокого давления насоса высокого давления в сборе 238-1104308 ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238БЕ (комплект из 8 штук"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Компрессор тормозной МАЗ двухцилиндровый пневматический тормозной системы 500-3509015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Крыльчатка вентилятора 238Н-1308012 ЯМЗ системы охлаждения двигателя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Запасная часть автотранспорта Крышка передняя блока цилиндров двигателя ЯМЗ 236-1002260-Б2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Насос водяной МАЗ 236-1307010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Насос водяной МАЗ 7511.1307010-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Полукольцо подшипника нижнее ЯМЗ-236 упорного вала коленчатого двигателя 236-1005183"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Группа поршневая в сборе ЯМЗ-238 комплект - гильза, поршень, кольца уплотнительные, кольца антикавитационные 238Б-1004008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Запасная часть автотранспорта . Привод вентилятора ЯМЗ 236-1308011"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Привод вентилятора ЯМЗ 238-1308011-В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Прокладка оловки блока цилиндров двигателя в сборе ЯМЗ-238 238-1003210-В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Прокладка крышки клапанной блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238 238-1003270"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Прокладка картера ЯМЗ-238 238-1009040-А поддона картера масляного"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-236 РКТ68-14 (КН-2124) К-Новация"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Распылитель ЯМЗ 26-1112110"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 58"

    "Синхронизатор ЯМЗ 2-3 передач 236-1701150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Пара плунжерная ЯМЗ 10ММ 60 1111073"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 60"

    "Диск сцепления ведомый 238-1601130"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 61"

    "Вкладыш шатунный комплект на двигатель (d 88ММ) 238-1000104"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Насос ГУР КрАЗ 6.30КГ 255Б"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Клапан впускной двигателя 236-1007010 ЯМЗ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 64"

    "Клапан выпускной двигателя 236-1007015 ЯМЗ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 65"

    "Комплект прокладок ЯМЗ-238 ДВС 238-1000001-03"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Крыльчатка вентилятора ЯМЗ системы охлаждения двигателя 238Н-1308012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Насос водяной ЯМЗ 236-1307010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 68"

    "Полукольцо подшипника нижнее ЯМЗ-236 упорного вала коленчатого двигателя 236-1005183"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Группа поршневая в сборе ЯМЗ-238 комплект:гильза, поршень, кольца уплотнительные, кольца антикавитационные 238Б-1004008"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 70"

    "Глушитель выхлопа КрАЗ-256 256-1201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 71"

    "Диск сцепления нажимной 238-1601090"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 72"

    "Диск сцепления ведомый 238-1601130"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 73"

    "Бак топливный УРАЛ-4320 300ЛИТР(ДМ³) в сборе 43203-1101010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Распылитель 26-1112110"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 75"

    "Генератор ЯМЗ 28В 50А Г273В1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Пара плунжерная КАМАЗ-43118 337.1111150-10"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 77"

    "Распылитель форсунки КАМАЗ-43118 273.1112110-30"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 78"

    "Турбокомпрессор КАМАЗ 43118 К27-115-02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 79"

    "Рессора КАМАЗ-43118 задняя 12 листов 4310-2912012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 80"

    "Стартер СТ-142Б1"

    Кол-во: 1.000

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