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Наименование закупки
поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 14:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
Почтовый адрес
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Контактный телефон
+7 903 509-76-71
Факс
+7 3532 73-27-03
Адрес электронной почты
airhome@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизов Василий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134191Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ, МАЗ
Начальная цена
948 427,95
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 144Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно проекта договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
Адрес местонахождения
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 32.000
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Кол-во: 16.000
Кол-во: 16.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 32.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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