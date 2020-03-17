Условия договора

Условия оплаты и доставки

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора Окончание работ не позднее 90 календарных дня с даты подписания договора