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    Главная / Торги / Хоз товары на март

    Хоз товары на март

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134184Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134184

    Наименование закупки

    Хоз товары на март

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 14:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Юридический адрес

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Контактный телефон

    +7 831 466-66-79

    Факс

    +7 831 466-41-11

    Адрес электронной почты

    gbuznodgp1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хоз товары на март

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134184Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хоз товары на март

    Начальная цена

    112 466,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Маршала Жукова, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 10 рабочих дней после подписания товарно-транспортной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Адрес местонахождения

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло туалетное Детское 100Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Порошок стиральный ручная стирка Биолан 0.35КГ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора Attache ПНД 60 л 12 мкм 30 шт/упШТ зеленый (биоразлагаемые)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Мешки для мусора прочные Лайма ПНД 30Л рулон 10МКМ 50х60СМ 30ШТ синие"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее гель Санокс 0.75Л; ДМ³"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее Комет 0.45КГ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 7"

    "Губка для мытья посуды York Maxi 5ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.4КГ для кухни"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее гель Санитарный для удаления ржавчины и известкового налета 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Полотно нетканое холстопрошивное уборка/протирка хлопок 190Г/М2 150СМ 50М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Средство для стекол Help с курком 750МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Перчатки защитные Протектор хлопчатобумажные ПВХ покрытие 4-5 нитей"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Диски ватные 120ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Мешок полипропиленовый для строительного мусора зеленый"

    Кол-во: 20.000

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