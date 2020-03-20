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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание образовательных услуг (очная форма обучения) в г. Санкт-Петербург для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 14:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-63-60
Факс
Адрес электронной почты
A.Vanin@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг (очная форма обучения) в г. Санкт-Петербург для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134180Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг (очная форма обучения) в г. Санкт-Петербург для нужд филиала "Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
63 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, ул. Варшавская, д. 5 а литр ЛРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Теоретические занятия должны проходить в очной форме с привлечением специалистов, обладающих необходимой квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями, что подтверждается соответствующими документами. Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг. Услуги
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 3.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 14.000
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