Условия договора

Условия оплаты и доставки

Теоретические занятия должны проходить в очной форме с привлечением специалистов, обладающих необходимой квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями, что подтверждается соответствующими документами. Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг. Услуги