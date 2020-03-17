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    Главная / Торги / Поставка товара

    Поставка товара

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134164Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134164

    Наименование закупки

    Поставка товара

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 13:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 812 613-38-10

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    office@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134164Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара

    Начальная цена

    248 540,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236038, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счёта. Продукция поставляетсяПоставщиком Покупателю поквартально по адресу, указанному в Спецификации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет почтовый печать "Куда-Кому" Комус полиэтилен С4 стрип белый FO42806P"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Папка-регистратор сегрегатор FORPUS Premier 70ММ A4 ПВХ белая FO20026"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для копировально-множительной техники Navigator Universal А4 80Г/М² 500ЛИСТ белая"

    Кол-во: 196.000

    "Позиция 4"

    "Кресло Prestige 50 ткань черное"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Ручка шариковая неавтоматическая FORPUS Neon синий 1ММ"

    Кол-во: 531.000

    "Позиция 6"

    "Скобы для степлера Forpus №24/6 латунные 1000ШТ FO61403"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Короб архивный Forpus А4 гофрокартон белый 245х340ММ 80ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 8"

    "Бумага туалетная в рулонах Твердый знак однослойная серая 9СМ 54М 8ШТ MZ0183"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 9"

    "Стакан одноразовый термостойкий MP10201 Pet (стирол) 200МЛ 100ШТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 10"

    "Полотенце бумажное в листах Кларина ZZ-сложения однослойное 100% целлюлоза белый 200ЛИСТ PP406311"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 11"

    "Мешки для мусора б/м LDPE 120ЛИТР 40МКМ 70x110СМ 10ШТ рулон PL00110"

    Кол-во: 268.000

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