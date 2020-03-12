www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
МФУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 12:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28
Почтовый адрес
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72
Контактный телефон
+7 831 245-33-23
Факс
Адрес электронной почты
zakazpb2@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МФУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134161Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МФУ
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, ул.Июльских дней д.28 (склад)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 15 банковских дней после поставки транспортом Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
Адрес местонахождения
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28
603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72
Кол-во: 1.000
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