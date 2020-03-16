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    Главная / Торги / Поставка электротехнических товаров

    Поставка электротехнических товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134156Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134156

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 13:07

    Документация процедуры

    image28875.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-35-72

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    MokrousovDV@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокроусов Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134156Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических товаров

    Начальная цена

    419 698,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 15 банковских дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит распределительный скрытого монтажа 2CPX077856R9999 24 модуля IP30 белый 497х383.5х95ММ UK620V3RU АВВ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Щит распределительный скрытого монтажа 2CPX077857R9999 36 модулей IP30 белый 622х383.5х95ММ UK630V3RU АВВ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Щит распределительный скрытого монтажа 2CPX077858R9999 48 модулей IP30 белый 747х383.5х97ММ UK640V3RU АВВ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Замок дверной с двумя ключами ABB UZT4 для распределительных шкафов металл серебристый 2CPX031413R9999"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф распределительный Legrand XL3 400 IP55 600х175х575ММ металлический серый L020182"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Замок дверной с двумя ключами Legrand для металлических или остекленных дверей XL металл серебристый L020291"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Панель лицевая изолирующая для выключателей Vistop 160А пластик L020351"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Рейка 1-позиционная Legrand для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160A L020201"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Клеммник Legrand 446ММ 24 модуля L037301"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фиксатор для клемм Legrand Viking3 10ММ L037512"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический SH203L C50 3P 2CDS243001R0504 ABB"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический SH203L C32 32А C 3P 4.5кА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический C 25А SH203L 3P 4.5кА 2CDS243001R0254 ABB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический SH203L C40 40А 3P 4.5кА 2CDS243001R0404 ABB"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический SH203L 16А C 3P 2CDS243001R0164 ABB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Выключатель автоматический SH201L C25 1P 2CDS241001R0254 ABB"

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 17"

    "Выключатель автоматический SH201L C16 ABB 1P 2CDS241001R0164 IEK"

    Кол-во: 88.000

    "Позиция 18"

    "Выключатель автоматический DSH201R C25 AC30 25А C AC IP20 220В 2P 4.5кА 30мА 2CSR245072R1254"

    Кол-во: 112.000

    "Позиция 19"

    "Бокс навесной АВВ Mistral65 54 модуля IP65 серый 430х600х155ММ 1SL1108A00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Изделие Держатель клемм ABB Mistral65 на 18 модулей 1SPE007715F0753"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Клеммник винтовой ABB 1SPE007715F0745 11х16-15х6ММ PEK/S26"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Клеммник винтовой ABB 1SPE007715F0735 11х16-15х6ММ NK/S26"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Замок дверной с двумя ключами Mistral65 для распределительных шкафов металл серебристый 1SL1931A00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Шина гребенчатая ABB 2CDL110001R1060 однополюсная 60 модулей PSH1/60"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Шина гребенчатая ABB трехполюсная 60 модулей PSH3/60"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Шина гребенчатая ABB 2CDL120001R1012 двухполюсная 12 модулей PSH2/12"

    Кол-во: 35.000

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