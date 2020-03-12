Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка гелия для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Поставка гелия для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134151Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134151

    Наименование закупки

    Поставка гелия для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 12:38

    Документация процедуры

    для_КИМа_контактная_информация_(1).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гелия для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 08:30 GMT +312.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134151Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гелия для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Начальная цена

    175 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка 5.0 99.999% 40Л;ДМ3 ТУ 0271-006-72689906-2014 тара поставщика"

    Кол-во: 7.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 263780
    Поставка гелия газообразного марки А для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022 году
    Поставка гелия газообразного марки А для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022...
    263780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 017 458
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 262515
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    262515
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 263386
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    263386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 77954
    Поставка гелия газообразного
    Поставка гелия газообразного
    77954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    488 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 83191
    Поставка гелия газообразного для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка гелия газообразного для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    83191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 14:00(GMT+03:00)
    4 016 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить