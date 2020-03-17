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Наименование закупки
Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 14:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134141Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Начальная цена
389 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 120 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 4.000
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