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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134141Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134141

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 14:56

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134141Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к приборам акустического каротажа для нужд ПФ "Севергазгеофизика"

    Начальная цена

    389 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 120 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часть запасная Рессора прижимная сменная ГИЦН 6.403.037 для прибора АСТ-К-80-120/80"

    Кол-во: 4.000

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