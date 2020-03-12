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    Главная / Торги / Тест

    Тест

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134131Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134131

    Наименование закупки

    Тест

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 11:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-24-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    dsaprykin@yahoo.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сапрыкин Дмитрий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тест

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134131Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тест

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Красная 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез универсальный Ekt 4х16ММ PZ сталь цинк желтый 1520025"

    Кол-во: 1.000

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