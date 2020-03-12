www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Тест
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 11:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-24-43
Факс
Адрес электронной почты
dsaprykin@yahoo.com
Ф.И.О. контактного лица
Сапрыкин Дмитрий Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тест
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134131Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тест
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Красная 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
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