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    Главная / Торги / Прибор измерительный RLC E7-22

    Прибор измерительный RLC E7-22

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134128Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134128

    Наименование закупки

    Прибор измерительный RLC E7-22

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 13:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    +7 812 604-08-29

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Elena.Solomyanko@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломянко Елена Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Прибор измерительный RLC E7-22

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134128Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прибор измерительный RLC E7-22

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородская обл., д. Подберезье, ул. Связистов, д. 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 10%, 90% в течение 10 календарных дней после поставки, готовы рассмотреть и другие варианты оплаты, доставка до адреса

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мультиметр цифровой Mastech M-890G"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Мультиметр цифровой Mastech MAS838"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Источник оптического излучения KIWI-4200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Прибор измерительный RLC E7-22"

    Кол-во: 1.000

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