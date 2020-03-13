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Наименование закупки
Коммутатор TP\-LINK TL\-SF1008D 8 портов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 11:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Почтовый адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Контактный телефон
+7 83190 4-19-42
Факс
--
Адрес электронной почты
kcson@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Порякова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Коммутатор TP\-LINK TL\-SF1008D 8 портов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134122Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коммутатор TP\-LINK TL\-SF1008D 8 портов
Начальная цена
666,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Кол-во: 1.000
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