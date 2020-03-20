Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Сопоставление коммерческих предложений №82 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2062 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Кул Гали, вблизи д.7-А».

    Сопоставление коммерческих предложений №82 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2062 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Кул Гали, вблизи д.7-А».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134118Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134118

    Наименование закупки

    Сопоставление коммерческих предложений №82 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2062 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Кул Гали, вблизи д.7-А».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 11:06

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_БС2062_Кул_Гали_вблизи_7А.docx

    Инфокарта_БС_2062_ул.Кул_Гали__вблизи_д.7А.docx

    дог_БС_2062_ул.Кул_Гали__вблизи_д.7А.docx

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    смета2.1_БС_2062_ул.Кул_Гали__вблизи_д.7А.xlsm

    схема2.2_БС_2062_ул.Кул_Гали__вблизи_д.7А.pdf

    Извещения_о_внесений_изменений_Кул_Гали.pdf

    171-_СП-82_БС_Кул_Гали_вблизи_7А_ц.з._134118.pdf

    203-СП-82_БС_Кул_Гали_вблизи_7А_ц.з._134118.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 291-02-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Айгуль Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопоставление коммерческих предложений №82 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2062 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Кул Гали, вблизи д.7-А».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134118Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопоставление коммерческих предложений №82 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2062 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Кул Гали, вблизи д.7-А».

    Начальная цена

    119 143,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, ул.Кул Гали, вблизи д.7А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата: В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3. Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 90 календарных дня с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СП-82 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2062 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Кул Гали, вблизи д.7-А»."

    Кол-во: 1.000

    Позвонить