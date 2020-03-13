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    Главная / Торги / Поставка прокладок СНП

    Поставка прокладок СНП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 14:3013.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134096Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134096

    Наименование закупки

    Поставка прокладок СНП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 11:07

    Документация процедуры

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Копия_Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    НОВАЯ_ФОРМА_(ТН_УПД)_ТИПОВОЙ_МТР_ДЛЯ_ТП_ЭТП_ГПБ.doc

    Спецификация..xls

    Техническое_задание_на_поставку.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прокладок СНП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 14:30 GMT +313.03.2020 14:3013.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134096Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прокладок СНП

    Начальная цена

    1 432 086,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Шуртыгина, 15а, склад №1, заезд со стороны ул.СедоваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно п. 6.1 договора, стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-700-40 700 Сталь12х18Н10Т графитовая лента PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-500-63 500 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-400-63 400 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-300-63 300 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-63 250 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-200-63 200 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-63 150 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 8"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-100-63 100 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 1050.000

    "Позиция 9"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-80-63 80 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 620.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-63 50 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 1170.000

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