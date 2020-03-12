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    Главная / Торги / Поставка установочных приборов и комплектующих

    Поставка установочных приборов и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134091Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134091

    Наименование закупки

    Поставка установочных приборов и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 11:05

    Документация процедуры

    4._Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС.doc

    4._Копия_Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР_+НДС.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка установочных приборов и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134091Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установочных приборов и комплектующих

    Начальная цена

    357 440,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 70 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик силиконовый паста термостойкая теплопроводная Силотерм ЭП-14 (КПТ-8) белый 3КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Термометр биметаллический осевой Метер ТБ-063 0...+160ГРАД ЦЕЛЬС 2.5 80ММ IP43 сталь осевой"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Термометр биметаллический радиальный Росма БТ-52.211 100ММ 0...+160ГРАД ЦЕЛЬС 1.5 64ММ IP43 сталь радиальный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Муфта доводки жидкостная для турникетов триподов Ростов-Дон МД1-0-0А-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Маркер электроискровой электроискровой ЭИМ-М 220В 50ВТ 2х2ММ ТУ 3137-001-87381870-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное ЗУ1 для зажимного устройства УПСЖ 130-140-46-2-2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное ЗУ2 для зажимного устройства УПСЖ 102-108-36-2-2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Комплект запасных частей АСА4.070.105 для ЭПУУ-6"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Комплект запасных частей АСА4.070.156 для ЭПУУ-7"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Комплект запасных частей АСА4.070.178 для ЭПУУ-8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Вилка сетевая RJ-45 ТР8Р8С ГОСТ 53246-2008"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 12"

    "Коробка коммутационная в сборе DKC категория 5е с 1 розеткой RG45 (8P8C) 10665 ГОСТ 53246-2008"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Коробка коммутационная в сборе DKC категория 5е с 2 розетками RG45 (8P8C) 10656 ГОСТ 53246-2008"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Розетка телевизионная открытой установки Москвичка САТ-Г белая с монтажной пластиной 782245"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Маркер электроискровой электрокарандаш ЭИМ базовая модел 220В 50ВТ 2х2ММ ТУ 3137-001-87381870-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Пульт управления 6-и кнопочный для кранового оборудования с ключом и стопом Пышминский завод"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Счетчик воды крыльчатый ВСГ-20 20ММ горячая вода латунь резьбовое"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Газоанализатор Сигнал-02КМ взрывоопасные газы IP54 248х92х36ММ 1ExibdIIВT4 6В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Счетчик воды крыльчатый универсальный Норма СВК-25 Г 25ММ холодная и горячая вода латунь ЛС-59 резьбовое"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Счетчик воды крыльчатый универсальный Норма СВК-40 Г 40ММ холодная и горячая вода латунь ЛС-59 резьбовое"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Счетчик воды крыльчатый универсальный Норма СВКМ-15УИ 15ММ холодная и горячая вода латунь ЛС-59 резьбовое"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Термометр бытовой оконный ТСН-42 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 230х32х14ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный точечный ДПМГ 2-100 IP55 -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС 161х81х55ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный точечный ДПМГ 2-40 IP55 -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС 161х81х55ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Звуковое оборудование Имитатор акустический разрушения стекла АРС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Термокожух для видеокамеры гермобокс Тахион ТГБ-5-240"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Манометр общетехнический МП4-У 1.5 0-1.6МПА М20х1.5 сталь IP40 -50...+60ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 20.000

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