Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов для ремонта шин для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка материалов для ремонта шин для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134079Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134079

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ремонта шин для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 09:48

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ_с_п._СКЗ.docx

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для ремонта шин для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 13:00 GMT +312.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134079Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для ремонта шин для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    205 665,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, УХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал для ремонта шин Герметик бортов для бескамерных шин 800МЛ жестяная банка СТО 2527-003-02962921-2016"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Материал для ремонта шин Грибок с адгезивом Rossvik Г-12-2 15ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Материал для ремонта шин Грибок с адгезивом Rossvik Г-9-2 15ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Материал для ремонта шин Грибок с адгезивом Rossvik Г-7-2 30ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Материал для ремонта шин Грибок кордовый без адгезива Rossvik Г-12-К 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Материал для ремонта шин Грибок кордовый Rossvik Г-12-2К 10ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Материал для ремонта шин Грибок кордовый Rossvik Г-15-2 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Материал для ремонта шин Грибок кордовый без адгезива Rossvik Г-18-1К 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Материал для ремонта шин Грибок кордовый Rossvik Г-18-1К 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Материал для ремонта шин Резина сырая Rossvik 3.0мм 5КГ РС-5000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Материал для ремонта шин Пластырь кордовый для радиальных шин Rossvik R-13 75х90мм 20ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Материал для ремонта шин Пластырь кордовый для радиальных шин Rossvik R-18 75х110мм 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Материал для ремонта шин Пластырь кордовый для радиальных шин Rossvik R-19 105х120мм 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Материал для ремонта шин Пластырь кордовый для радиальных шин Rossvik R-25 115х145мм 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Материал для ремонта шин Пластырь кордовый для радиальных шин Rossvik R-12 70х120мм 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Материал для ремонта шин Пластырь кордовый для радиальных шин Rossvik R-15 90х105мм 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Материал для ремонта шин Жгут Rossvik резиновые L=200мм 25ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Материал для ремонта шин Жгут Rossvik резиновые L=210мм 25ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Материал для ремонта шин Жгут толстый для б/к покрышек Rossvik L=200мм 25ШТ коричневый В-200-6"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Материал для ремонта шин Жгут для б/к покрышек Rossvik 4.5мм L=200мм 25ШТ коричневый В-200-4.5"

    Кол-во: 8.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 261026
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    261026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 76632
    Поставка кабельной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка кабельной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
    76632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    116 304
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79342
    Лента изоляционная Scotch 23 3M ( 33 Нептун)
    Лента изоляционная Scotch 23 3M ( 33 Нептун)
    79342
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    9 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить