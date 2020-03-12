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    Главная / Торги / Поставка расходных ТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка расходных ТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134075Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134075

    Наименование закупки

    Поставка расходных ТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 09:57

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных ТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 09:00 GMT +312.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134075Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных ТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    105 379,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гвозди строительные 2.5х60ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Гвозди строительные 2.0х40ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Гвозди строительные 3.0x70ММ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 4"

    "Гвозди строительные 3.5х90ММ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 5"

    "Гвозди строительные 4х100 ГОСТ 4028-83"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Гвозди строительные с плоской головкой сталь 1.4х40ММ ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Фанера 1525х1525х12ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Проволока вязальная низкоуглеродистая термически обработанная 6ММ"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 9"

    "Проволока вязальная диаметр 3ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Пленка стрейч 20мкмx50смx300м, для ручной упаковки"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Лента клейкая Форсаж СКЧ 50ММх150М прозрачная 40МКМ упаковочная"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 12"

    "Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 300ММ ГОСТ 20477-86"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Лента полиэтиленовая с липким слоем 0.08х150ММ ГОСТ 20477-86"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Лента ПВХ ПВХ-Л для изоляции труб 150/0.4ММ черная ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 0.064

    "Позиция 15"

    "Бумага оберточная СБП марка Е 840 90Г ГОСТ 8273-75"

    Кол-во: 222.000

    "Позиция 16"

    "Лента стальная холоднокатаная упаковочная лак+воск 1ММ 32ММ ГОСТ 3560-73"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Лента изоляционная AVIORA ПВХ 19ММ 20М черная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Проволока 1.5-О-Ч 1.5ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 19"

    "Гвозди строительные 1.8х32ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Фанера марки ФК березовая E-1 1525х1525ММ 6ММ"

    Кол-во: 0.140

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