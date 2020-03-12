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Наименование закупки
Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 09:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-63
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 04:30 GMT +312.03.2020 04:3012.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134071Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах
Начальная цена
413 814,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634059 Томская область, г.Томск, ул. Смирнова 3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 дней с момента поставки автоэмали на склад заказчика. Доставка до склада заказчика за счёт грузоотправителя. Поставка автоэмали осуществляется партиями по мере возникновения потребности у заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 139.000
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