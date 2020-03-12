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    Главная / Торги / Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах

    Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 04:3012.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134071Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134071

    Наименование закупки

    Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 09:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-63

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 04:30 GMT +312.03.2020 04:3012.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134071Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах

    Начальная цена

    413 814,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634059 Томская область, г.Томск, ул. Смирнова 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента поставки автоэмали на склад заказчика. Доставка до склада заказчика за счёт грузоотправителя. Поставка автоэмали осуществляется партиями по мере возникновения потребности у заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоэмаль акриловая De Beer 2K по коду автомобиля в комплекте с отвердителем и разбавителем"

    Кол-во: 139.000

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