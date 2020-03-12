Поставка автоэмали по коду автомобиля для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2021 годах

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течении 30 дней с момента поставки автоэмали на склад заказчика. Доставка до склада заказчика за счёт грузоотправителя. Поставка автоэмали осуществляется партиями по мере возникновения потребности у заказчика.