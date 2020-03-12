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    Главная / Торги / Поставка противопожарного оборудования

    Поставка противопожарного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134070Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134070

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134070Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного оборудования

    Начальная цена

    536 518,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 25 по 30 число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звонок электрический громкого боя МЗМ-1 220 ET003825"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Тестер емкости АКБ SKAT-T-AUTO 210х110х41ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Комплектующее изделие Кассета с огнепреградителем к дыхательному клапану КДС-1500"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ НКСТ.425232.004 12В 100х100х80ММ пластик"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО 102-2 -50…+50ГРАД ЦЕЛЬС 58х11х11ММ РЗМКП"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП-101-3А-A3R 10-25В 62x34ММ IP30 -30...+76ГРАД ЦЕЛЬС 64-76ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 8"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-66 9-27В 100х53ММ IP30 -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 9"

    "Извещатель пожарный ручной навесной ИПР-3СУМ НКСТ.425232.004 12В 100х100х80ММ пластик"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 10"

    "Извещатель пожарный тепловой ДПС-038 120х110х148ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Тестер оптический ОТ-1 6М 17.5х59ММ Рубеж"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Комплектующие огнетушителей Индикатор давления для ОП-50 М10х1"

    Кол-во: 335.000

    "Позиция 13"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ОП-10 565х16"

    Кол-во: 454.000

    "Позиция 14"

    "Комплектующие огнетушителей Газогенератор ГГУ-10 для порошкового огнетушителя М27х1.5"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 15"

    "Комплектующие огнетушителей Газогенератор ГГУ-5 для порошкового огнетушителя М27х1.5"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Пломба для опломбирования роторная Твист акрил/поликарбонат желтая 0.65ММ"

    Кол-во: 1600.000

    "Позиция 17"

    "Комплектующие огнетушителей Пистолет-распылитель ОПУ-5.07.000 для огнетушителей ОП-8(г), ОП-4(г) М18х1.5"

    Кол-во: 809.000

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