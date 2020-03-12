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    Главная / Торги / Поставка МТР

    Поставка МТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134069

    Наименование закупки

    Поставка МТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «АзсТехЦентр»
    Все закупки и тендеры ООО «АТЦ»

    Юридический адрес

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Насыпная, 28

    Почтовый адрес

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Насыпная, 28

    Контактный телефон

    +7 953 493-82-39

    Факс

    +7 3532 95-05-40

    Адрес электронной почты

    azsteh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голикова Екатерина Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 06:00 GMT +312.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР

    Начальная цена

    53 625,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Деповская, 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «АТЦ»
    Все закупки и тендеры ООО «АТЦ»

    Адрес местонахождения

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Насыпная, 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КУПВ 24 x 0,5-250"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Крышка КС-55713-6.14.106"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Концевой выключатель ВК200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Концевой выключатель ВК300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Пускатель магнитный (36В) ПМЕ 213 УЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр элемент напорный Palfinger EA4923"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Рукав высокого давления РВД 20-35-850У1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Рукав высокого давления РВД 12-27,5 x 650У1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтроэлемент EA1412 (сливной) для крана-манипулятора PALFINGER (ПАЛФИНГЕР)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фильтроэлемент EA1392 (напорный) для крана-манипулятора PALFINGER (ПАЛФИНГЕР)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Комплект маслостойких резино- технических прокладок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Пускатель ПМЕ 211"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Концевой выключатель ВК"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект редуктора механизма поворота"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Рукав высокого давления РВД 12-27,5 x 1650У1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Фильтроэлемент EA1814 (сапун) для крана-манипулятора PALFINGER (ПАЛФИНГЕР)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Ремкомплект Колодочного тормоза ТКГ-160"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Ремкомплект электрогидравлического толкателя ТЭ-30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Ремкомплект втулочно-пальцевой муфты"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Рукав высокого давления 25-28-580-У1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Комплект маслостойких резино- технических прокладок РТИ (МПТ-6)"

    Кол-во: 1.000

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