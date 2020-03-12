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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка МТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 09:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Насыпная, 28
Почтовый адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Насыпная, 28
Контактный телефон
+7 953 493-82-39
Факс
+7 3532 95-05-40
Адрес электронной почты
azsteh@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голикова Екатерина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 06:00 GMT +312.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134069Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР
Начальная цена
53 625,22
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Деповская, 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «АТЦ»
Все закупки и тендеры ООО «АТЦ»
Адрес местонахождения
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Насыпная, 28
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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