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    Главная / Торги / Поставка запасной части пульта командира для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка запасной части пульта командира для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134063Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134063

    Наименование закупки

    Поставка запасной части пульта командира для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 08:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасной части пульта командира для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134063Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасной части пульта командира для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    341 940,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Солнечный п, Станция Промышленная тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 рабочих дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часть запасная Пульт ПК для системы СДПС М2 246х232х132ММ 1.5КГ"

    Кол-во: 2.000

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