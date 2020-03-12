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    Главная / Торги / Поставка ГСМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка ГСМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 13:3012.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134062Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134062

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 07:56

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ_с_п._СКЗ.docx

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ГСМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 13:30 GMT +312.03.2020 13:3012.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134062Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    909 067,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, УХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное судовое RNS М-20В2Ф SAE 50 бочка 180Л;ДМ3"

    Кол-во: 4.320

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное ТСЗП-8 216.5Л"

    Кол-во: 1440.000

    "Позиция 3"

    "Масло компрессорное К-12 ГОСТ 1861-73"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 4"

    "Масло компрессорное Лукойл Стабио Синтетик 46 бочка 170КГ"

    Кол-во: 0.510

    "Позиция 5"

    "Керосин авиационный ТС-1 высший сорт ГОСТ 10227-86 ООО "ТОР-ИМПЕКС" Россия"

    Кол-во: 2.400

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