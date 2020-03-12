Поставка зонтов, кулеров и прочих изделий из пластика

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 25 по 30 число месяца