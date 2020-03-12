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    Главная / Торги / Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк

    Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134057Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134057

    Наименование закупки

    Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 08:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34995 4-96-70

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    onovikova@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134057Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк

    Начальная цена

    1 423 728,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск ул.Геологов 15-А, Югорское УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Югорск".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена товара включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (рабочих) дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проявитель жидкий концентрат ТРТ-310 ПК 5Л канистра для обработки пленок радиографических технических"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 2"

    "Фиксаж ТРТ-310 ФК 5Л для обработки пленок радиографических технических канистра ТУ 2390-011-27823540-02"

    Кол-во: 240.000

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