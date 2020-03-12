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Наименование закупки
Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 08:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34995 4-96-70
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
onovikova@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134057Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проявителя для ручной фотообработки ТРТ-310Пк
Начальная цена
1 423 728,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск ул.Геологов 15-А, Югорское УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Югорск".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена товара включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (рабочих) дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 240.000
Кол-во: 240.000
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