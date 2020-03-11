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    Главная / Торги / Поставка бакалеи,круп и прочих продуктов

    Поставка бакалеи,круп и прочих продуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134046Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134046

    Наименование закупки

    Поставка бакалеи,круп и прочих продуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 20:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бакалеи,круп и прочих продуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 08:00 GMT +311.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134046Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалеи,круп и прочих продуктов

    Начальная цена

    482 199,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 рабочих дней. Доставка до склада Покупателя за счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия макаронные Спагетти Добродея 400Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Изделия макаронные Бантики Добродея 400Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Изделия макаронные Ракушки Добродея 400Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Изделия макаронные Ракушки Кропоткинские 5КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Мука пшеничная высшего сорта ООО ТД "Царица""

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Мука пшеничная первого сорта ООО ТД "Царица""

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 7"

    "Мука ржаная хлебопекарная ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов""

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 8"

    "Маслины б/к Лютик ж/б 3100МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Грибы консервированные Шампиньоны резаные Лютик 3000МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Кофе натуральный растворимый Nescafe Классик 500Г пакет"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Паста томатная Стоевъ 3000Г ж/б ГОСТ 54678-2011"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 12"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное дезодорированное Аннинское высший сорт 5Л пластиковая бутылка ГОСТ Р 52465-2005"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 13"

    "Мюсли "ОГО" 400Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Сахар-песок мешок 50КГ ООО "Кубанский продукт""

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 15"

    "Изделия макаронные Рожки Добродея 400Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Огурцы консервированные маринованные Практик 1800МЛ стеклянная банка"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 17"

    "Рис 1 сорт Россия ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 18"

    "Крупа гречневая высший сорт ГОСТ Р 55290-2012 Россия"

    Кол-во: 200.000

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