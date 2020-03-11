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Наименование закупки
Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 18:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 433-16-95
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
ceo@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 00:00 GMT +311.03.2020 00:0011.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134043Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году
Начальная цена
626 947,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ивановская область, 153518, Ивановская область, Ивановский район, в 1,5 км. севернее д. Пещеры, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Доставка товара происходит транспортом Поставщика до адреса Покупателя.На дату подтверждения заказа необходимо наличие МТР на складе ( подтвержденных сертификатами, паспортами и тд). Поставка осуществляется в течение 3 календарных дней после присвоения номера заказа на электронной торговой площадке ttps://etp.gpb.ru
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 57.000
Кол-во: 102.000
Кол-во: 2.000
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