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    Главная / Торги / Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году

    Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 00:0011.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134043Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134043

    Наименование закупки

    Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 18:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 00:00 GMT +311.03.2020 00:0011.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134043Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году

    Начальная цена

    626 947,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ивановская область, 153518, Ивановская область, Ивановский район, в 1,5 км. севернее д. Пещеры, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Доставка товара происходит транспортом Поставщика до адреса Покупателя.На дату подтверждения заказа необходимо наличие МТР на складе ( подтвержденных сертификатами, паспортами и тд). Поставка осуществляется в течение 3 календарных дней после присвоения номера заказа на электронной торговой площадке ttps://etp.gpb.ru

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропан в баллонах (газ сжиженный углеводородный) 40ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 2"

    "Кислород газообразный технический баллон 40Л; ДМ³ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 3"

    "Ацетилен технический марка Б ГОСТ 5457-75 40ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 2.000

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