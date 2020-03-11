Поставка технических газов в Ивановское ЛПУМГ в 2020 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Доставка товара происходит транспортом Поставщика до адреса Покупателя.На дату подтверждения заказа необходимо наличие МТР на складе ( подтвержденных сертификатами, паспортами и тд). Поставка осуществляется в течение 3 календарных дней после присвоения номера заказа на электронной торговой площадке ttps://etp.gpb.ru