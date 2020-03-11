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    Главная / Торги / Поставка гигиенических средств

    Поставка гигиенических средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 00:0011.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134041Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134041

    Наименование закупки

    Поставка гигиенических средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 17:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайналов Джамалутдин Камалутдинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гигиенических средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 00:00 GMT +311.03.2020 00:0011.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134041Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гигиенических средств

    Начальная цена

    300 350,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Адрес: 367030, РФ, РД г. Махачкала,туп. Хаджи Булача 3-й, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло жидкое туалетное антибактериальное Absolut FitoGuard Алоэ 500МЛ флакон с дозатором"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 2"

    "Полотенце бумажное в рулоне Deluxe Мягкий знак двухслойное 12М 230ММ первичная целлюлоза 48ЛИСТ 2ШТ ОАО Сясьский ЦБК"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Мыло туалетное Camay Романтик 85Г"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 4"

    "Мыло туалетное Safeguard Классическое 90Г"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 5"

    "Тряпка для пола Vclean микрофибра 60х75ММ синяя"

    Кол-во: 670.000

    "Позиция 6"

    "Бумага туалетная перфорированная Zewa Plus трехслойная белая первичная целлюлоза 9.5СМ 18.5М 9.5х12.5СМ 150ЛИСТ"

    Кол-во: 1000.000

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