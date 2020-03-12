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    Главная / Торги / Поставка безалкогольных напитков

    Поставка безалкогольных напитков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134040Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134040

    Наименование закупки

    Поставка безалкогольных напитков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 17:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка безалкогольных напитков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134040Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка безалкогольных напитков

    Начальная цена

    190 527,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки. Доставка по адресу Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напиток безалкогольный газированный Кока-кола 0,5ЛИТР(ДМ³) пластик ТУ 9185-021-40227765-05"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 2"

    "Напиток безалкогольный газированный Спрайт 0.33ЛИТР(ДМ³) стекло ТУ 9185-010-40227765-03"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Напиток безалкогольный сильногазированный Кока-кола 0.33Л; ДМ³ стекло"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 4"

    "Напиток безалкогольный сильногазированный Кока-кола 0.25Л; ДМ³ жестяная банка"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 5"

    "Сок натуральный Вико в ассортименте 0.2Л;ДМ3 24ШТ ГОСТ 32103-2013 ООО Южная Соковая Компания Россия"

    Кол-во: 960.000

    "Позиция 6"

    "Круассаны 7 days миди 65Г"

    Кол-во: 352.000

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