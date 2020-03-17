Условия договора

Условия оплаты и доставки

Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 90 календарных дня с даты подписания договора. Срок оплаты: В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж.