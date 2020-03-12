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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134034Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134034

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 17:27

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134034Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    410 953,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 18.43КГ 27.47Л RAL 1021 рапсово-желтый"

    Кол-во: 73.720

    "Позиция 2"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 18.12КГ 26.16Л RAL 5015 небесно-синий"

    Кол-во: 90.600

    "Позиция 3"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 16.82КГ 23.68Л RAL 7004 сигнальный серый"

    Кол-во: 151.380

    "Позиция 4"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 16.83КГ 23.70Л RAL 7042 транспортный серый A"

    Кол-во: 84.150

    "Позиция 5"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 17.20КГ 24.79Л RAL 8016 махагон коричневый"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 6"

    "Отвердитель Hardener PU 259 к Procoat AP 259 SC 2.278КГ 2.14"

    Кол-во: 59.920

    "Позиция 7"

    "Разбавитель универсальный Procore Universal Thinner"

    Кол-во: 175.000

    "Позиция 8"

    "Краска аэрозольная Silverzinc покрытие с алюминиевой пудрой серебристая 500МЛ"

    Кол-во: 120.000

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