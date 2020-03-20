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    Главная / Торги / СП-90: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2017 по адресу: г. Казань, Московский район, ул.Восстания, вблизи д.22-А (55,83626324; 49,09120617)».

    СП-90: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2017 по адресу: г. Казань, Московский район, ул.Восстания, вблизи д.22-А (55,83626324; 49,09120617)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134031Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134031

    Наименование закупки

    СП-90: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2017 по адресу: г. Казань, Московский район, ул.Восстания, вблизи д.22-А (55,83626324; 49,09120617)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 17:00

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    Проект_договора.docx

    Смета_(Приложение_№2.1).xlsm

    Схема_(Приложение_№2.2).pdf

    Инфокарта_-_с_изменениями.docx

    Извещения_о_внесений_изменений_в_документацию_закупки-3.pdf

    172-СП-90_БС_Восстания_вблизи_22А__ц.з._134031.pdf

    204-СП-90_БС_Восстания_вблизи_22А__ц.з._134031.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 291-02-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Айгуль Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СП-90: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2017 по адресу: г. Казань, Московский район, ул.Восстания, вблизи д.22-А (55,83626324; 49,09120617)».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134031Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СП-90: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2017 по адресу: г. Казань, Московский район, ул.Восстания, вблизи д.22-А (55,83626324; 49,09120617)».

    Начальная цена

    255 123,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, ул.Восстания, вблизи д.22-А (55,83626324; 49,09120617).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 90 календарных дня с даты подписания договора. Срок оплаты: В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СП-90: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2017 по адресу: г. Казань, Московский район, ул.Восстания, вблизи д.22-А (55,83626324; 49,09120617)»."

    Кол-во: 1.000

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