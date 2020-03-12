Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка СИЗ и прочее.

    Поставка СИЗ и прочее.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134030Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134030

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ и прочее.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 17:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка СИЗ и прочее.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134030Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ и прочее.

    Начальная цена

    171 822,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки защитные с КП унисекс 36-46 черные тисненый телячий спилок 1.8-2ММ трехслойная 3D сетка двухслойная/ полиуретан и термопластичный полиуретан композит 200ДЖ ООО ЛОК Россия"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный от ОПЗ/ МВ мужской всесезонный 80% хлопок, 20% полиэфир темно синий размер - 96-100/170-176, 96-100/182-188,104-108/170-176, 104-108/182-188, 112-116/170-176, 112-116/182-188, 120-124/170-176, 120-124/182-188 куртка и полукомбинезон ООО Планета-Сириус Россия"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 3"

    "Костюм защитный от ОПЗ/МВ мужской всесезонный 53% хлопок, 47% полиэфир 220Г/М2 васильковый/темно-синий размер - 88-92/170-176, 88-92/182-188, 96-100/170-176, 96-100/182-188,104-108/170-176, 104-108/182-188, 112-116/170-176, 112-116/182-188, 120-124/170-176, 120-124/182-188 куртка и брюки Спецобъединение Юго-Запад ООО Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Костюм противоэнцефалитный мужской всесезонный палаточная хлопок - 100% 264Г/М2 хаки размер 104-108/170-176, 104-108/182-188 куртка и брюки Спецобъединение Юго-Запад ООО Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Костюм утепленный мужской зимний 20% хлопок, 80% полиэфир синтепон три слоя 210Г/М2 темно синий/ черный размер - 88-92/170-176, 88-92/182-188, 96-100/170-176, 96-100/182-188,104-108/170-176, 104-108/182-188, 112-116/170-176, 112-116/182-188, 120-124/170-176, 120-124/182-188 куртка и брюки Спецобъединение Юго-Запад ООО Россия"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 6"

    "Перчатки защитные защитные Пер677 джерси нитрил с полным двухслойным покрытием синие размер 10/XL, 11/ХXL, 9/L Manipula Specialist Limited"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Ценовой запрос № 262938
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    262938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Южное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 82474
    Поставка специальной одежды для Отделения Волгоград
    Поставка специальной одежды для Отделения Волгоград
    82474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить