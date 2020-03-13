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Наименование закупки
Поставка инертных материалов для ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 16:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инертных материалов для ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134020Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инертных материалов для ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
84 902,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в течение 30 банковских дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки:в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента заключения договора. Время поставки товара осуществляется с 08 часом 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары (упаковки), расходы на перевозку (а/м не более 15т), погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи и сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора, а также все иные расходы, связанные с исполнением Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Кол-во: 25.000
Кол-во: 53.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
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