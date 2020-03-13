Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в течение 30 банковских дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки:в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента заключения договора. Время поставки товара осуществляется с 08 часом 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары (упаковки), расходы на перевозку (а/м не более 15т), погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи и сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора, а также все иные расходы, связанные с исполнением Договора.