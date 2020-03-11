Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка стальных соединительных деталей малых и средних диаметров

    Поставка стальных соединительных деталей малых и средних диаметров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134018Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134018

    Наименование закупки

    Поставка стальных соединительных деталей малых и средних диаметров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 16:37

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ_(ТН_УПД)_ТИПОВОЙ_МТР_13.12.2019.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_ДЛЯ_РАБОТЫ_пустая.xls

    Форма_декларации_СМСП.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стальных соединительных деталей малых и средних диаметров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134018Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных соединительных деталей малых и средних диаметров

    Начальная цена

    1 374 755,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90°-57x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Отвод 90°-108x5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Переход П К 57x5-32x3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Отвод 90°-76x3.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Заглушка 25x3.2-20 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Отвод П 90°-89x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264214
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263223
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    263223
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263036
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    263036
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 262933
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    262933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 261730
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча...
    261730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 76654
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    76654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    457 579
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 78012
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    78012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 06:00(GMT+03:00)
    509 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78195
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    242 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить