Поставка стальных соединительных деталей малых и средних диаметров

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3