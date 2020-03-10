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    Главная / Торги / Поставка стульев складных для Рнспублики Татарстан

    Поставка стульев складных для Рнспублики Татарстан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134008Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    134008

    Наименование закупки

    Поставка стульев складных для Рнспублики Татарстан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 16:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стульев складных для Рнспублики Татарстан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 134008Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стульев складных для Рнспублики Татарстан

    Начальная цена

    4 583,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, г.Йошкар-Ола,ул. Строителей,100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата в течении 7 дней с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стул туристический PF-FOR-S10 складной Следопыт 320х340х580ММ сталь ткань"

    Кол-во: 5.000

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