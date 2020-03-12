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    Главная / Торги / Поставка проводов и прочее.

    Поставка проводов и прочее.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133989Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133989

    Наименование закупки

    Поставка проводов и прочее.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проводов и прочее.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133989Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проводов и прочее.

    Начальная цена

    485 235,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка переносная ИЭК ССИ-025 MAGNUM 32А 240/415В 3Р+РЕ+N IP44 PSN02-032-5"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Вилка евро прямая с заземлением UNIVersal AVP16-10 16А 250В белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А) 3х2.5 ок 0.66КВ ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг 3x1.5"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Провод силовой ПВС 5х10 380В медь белый многопроволочный ПВХ-пластикат круглый 0105080206 РЭК/Prysmian"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Провод силовой ПВС 3х2.5"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Провод силовой ПВС 5х4"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Провод силовой ПуГВ 1х10 450/750В медь белый многопроволочный ПВХ-пластикат 000000979 ООО "Дмитров-Кабель""

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 9"

    "Розетка стационарная IEK ССИ-125 Magnum 3Р+РЕ+N 32А 240-415В IP44 PSN12-032-5"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Розетка наружной установки с заземлением 2 гнезда PA16-007b"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Труба гофрированная гибкая с протяжкой DKC 16ММ ПНД черная"

    Кол-во: 1000.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
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