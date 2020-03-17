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Наименование закупки
Сопоставление коммерческих предложений №80 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2008 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Юлиуса Фучика, вблизи д.8-А»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 15:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 291-02-02
Факс
--
Адрес электронной почты
Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муртазина Айгуль Мансуровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопоставление коммерческих предложений №80 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2008 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Юлиуса Фучика, вблизи д.8-А»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133987Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопоставление коммерческих предложений №80 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №2008 по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул.Юлиуса Фучика, вблизи д.8-А»
Начальная цена
176 193,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, вблизи д.8-АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3. Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора Окончание работ не позднее 90 календарных дня с даты подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Кол-во: 1.000
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