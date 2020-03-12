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    Главная / Торги / Поставка спортивной экипировки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка спортивной экипировки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133983Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133983

    Наименование закупки

    Поставка спортивной экипировки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 15:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивной экипировки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133983Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивной экипировки для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    483 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, РФ, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: ООО «Газпром газобезопасность», 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка пуховая Columbia Wrightson Peak черный полиэстер/ пух/ перо молния 99891011 ГОСТ 25295-2003"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Куртка для бега Adidas RS HD Wind Jkt черный 100% полиэстер, с МВО пропиткой молния BQ2152 ГОСТ 12.4.288-2013"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Кроссовки беговые Mizuno Wave Sonic женские голубой/синий/красный летние нейлон/полиэстер вспененная резина J1GD1734-17"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Шиповки легкоатлетические мужской Nike Zoom Rival D 10 для бега размер 41 голубой/черный/оранжевый нейлон/резина 907566-446 ГОСТ Р 51796-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Сланцы мужские Adidas Adissage для пляжа и бассейна черный/белый резина 078260 ГОСТ 9155-88"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Полотенце махровое Asics Training Towel черный 100х40СМ 80% полиэстер, 20% полиамид 132080 ГОСТ 11027-2014"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Шапка спортивная unisex Adidas Ru-Rev Beanie Gen 100% полиакрил белый/синий/красный S89912 ГОСТ 17037-85"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Носки беговые Asics 2ppk Lightweight 53% полиамид/ 45% полиэстер/ 2% эластан черные 130888 ГОСТ 8541-94"

    Кол-во: 20.000

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