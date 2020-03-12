Поставка спортивной экипировки для ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: ООО «Газпром газобезопасность», 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика