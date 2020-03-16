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Наименование закупки
Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 16:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133982Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.
Начальная цена
314 150,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169319, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д. 79, Ухтинский филиал ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ВНИМАНИЕ! ПОСТАВКА ПАРТИЯМИ ПО ЗАЯВКАМ ПОКУПАТЕЛЯ! Заключение договора на условиях Покупателя обязательно (проект договора прилагается). Товар поставляется партиями по заявкам Покупателя. Поставщик обязан поставлять Товар строго на основании заявки Покупателя и в установленные в ней сроки. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка Товара. Поставщик обязан доставить Товар до Покупателя за свой счет (транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость Товара). Покупатель оплачивает Товар по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии документов, указанных в пункте 2.1.3. Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 24.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
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