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    Главная / Торги / Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

    Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133982Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133982

    Наименование закупки

    Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 16:02

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки__МТР.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133982Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

    Начальная цена

    314 150,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169319, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д. 79, Ухтинский филиал ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ВНИМАНИЕ! ПОСТАВКА ПАРТИЯМИ ПО ЗАЯВКАМ ПОКУПАТЕЛЯ! Заключение договора на условиях Покупателя обязательно (проект договора прилагается). Товар поставляется партиями по заявкам Покупателя. Поставщик обязан поставлять Товар строго на основании заявки Покупателя и в установленные в ней сроки. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка Товара. Поставщик обязан доставить Товар до Покупателя за свой счет (транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость Товара). Покупатель оплачивает Товар по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии документов, указанных в пункте 2.1.3. Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей 88 Люкс 20000МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Краска аэрозольная красная 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Краска аэрозольная KUDO черная 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Краска аэрозольная KUDO белая 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Смазка универсальная WD-40 WD0002 флакон 400МЛ"

    Кол-во: 80.000

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