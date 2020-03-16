Поставка краски аэрозольной, клея и смазки для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

ВНИМАНИЕ! ПОСТАВКА ПАРТИЯМИ ПО ЗАЯВКАМ ПОКУПАТЕЛЯ! Заключение договора на условиях Покупателя обязательно (проект договора прилагается). Товар поставляется партиями по заявкам Покупателя. Поставщик обязан поставлять Товар строго на основании заявки Покупателя и в установленные в ней сроки. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка Товара. Поставщик обязан доставить Товар до Покупателя за свой счет (транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость Товара). Покупатель оплачивает Товар по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии документов, указанных в пункте 2.1.3. Договора.