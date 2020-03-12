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    Главная / Торги / Поставка материалов бытового назначения

    Поставка материалов бытового назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133977Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133977

    Наименование закупки

    Поставка материалов бытового назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 12:44

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение_№№_8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов бытового назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133977Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов бытового назначения

    Начальная цена

    440 380,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Урна мусорная для раздельного сбора мусора Акцент-4 4х48Л сталь черная 38х87СМ четырехсекционная AKTSENT-4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Запасные и комплектующие части Контроллер управления системной вентиляции для дымоуловителя БОФА АД 350 350-72"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Дымоуловитель гибкий настольный БОФА АД 350 1100ВТ 105х120х45"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запасные и комплектующие части Рукав гофрированный для дымоуловителя БОФА АД 350 пластик 350-75.02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запасные и комплектующие части Фильтр газовый для дымоуловителя БОФА АД 350 200х100х100ММ 350-256.20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Запасные и комплектующие части Фильтр Нера для дымоуловителя БОФА АД 350 350-2620.12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Запасные и комплектующие части Корпус пылезащищенный для дымоуловителя БОФА АД 350 590х375х375ММ сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Замок мебельный сталь хром ответная планка/ два ключа/ лицевая заглушка/ шурупы для крепления 138-22S/C Amix Китай"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Задвижка мебельная сталь цинк ответная планка/ шурупы для крепления 14.192 Amix Китай"

    Кол-во: 100.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
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