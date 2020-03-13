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    Главная / Торги / Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт профессионального оборудования для кухни "Эдем"

    Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт профессионального оборудования для кухни "Эдем"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133972Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133972

    Наименование закупки

    Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт профессионального оборудования для кухни "Эдем"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 15:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт профессионального оборудования для кухни "Эдем"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133972Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт профессионального оборудования для кухни "Эдем"

    Начальная цена

    318 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней на основании счета и акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт ежемесячно картофелечистки"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание и ремонт ежемесячно машины для мойки овощей"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "Техническое обслуживание и ремонт ежемесячно машины для нарезки хлеба"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 4"

    "Техническое обслуживание и ремонт ежемесячно сушильного тоннеля"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Техническое обслуживание и ремонт ежемесячно тестомесительной машины"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Техническое обслуживание и ремонт ежемесячно универсальной кухонной машины машины"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Техническое обслуживание и ремонт ежемесячно электрической жаровни опрокидывающейся"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Техническое обслуживание и ремонт котла варочного электрического, ежемесячно"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 9"

    "Техническое обслуживание и ремонт мармита электрического, ежемесячно"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 10"

    "Техническое обслуживание и ремонт машины для приготовления льда, ежемесячно"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Техническое обслуживание и ремонт машины для раскатки теста, ежемесячно"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Техническое обслуживание и ремонт плиты электрической, ежемесячно"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 13"

    "Техническое обслуживание и ремонт сковороды электрической, ежемесячно"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Техническое обслуживание и ремонт фритюрницы, ежемесячно"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 15"

    "Техническое обслуживание и ремонт холодильника, ежемесячно"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 16"

    "Техническое обслуживание и ремонт холодильной камеры, ежемесячно"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 17"

    "Техническое обслуживание и ремонт ларя морозильного, ежемесячно"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Техническое обслуживание и ремонт посудомоечной машины конвейерного типа, ежемесячно"

    Кол-во: 36.000

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